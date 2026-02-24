Хегсет пообещал заказывать пиццы в случайное время, чтобы сбить мониторинг
Министр обороны США Пит Хегсет пообещал заказывать много пиццы в случайные вечера, чтобы сбить с толку аккаунт PenPizzaReport в социальной сети Х, который отслеживает заказы у пиццерий рядом с Пентагоном. Всплески вечерних заказов предсказывают начало крупных геополитических событий, так как они могут означать, что сотрудники военного ведомства задерживаются допоздна. Об этом пишет The Hill.
«В какой-нибудь пятничный вечер, когда вы видите кучу заказов из Dominos, это может быть просто я, использующий приложение», – сказал Хегсет. Он отметил, что оборонное ведомство знает об отслеживании.
Аккаунт в Х публикует данные о «популярном времени» посещения пиццерий рядом с Пентагоном и другими крупными военными объектами на Google Maps. Так, за несколько часов до того, как стало известно о нападении Израиля на Иран 12 июня 2025 г., Pentagon Pizza Report сообщил о всплеске активности в четырех пиццериях, расположенных недалеко от Пентагона. Это свидетельствовало о том, что военное руководство оставалось на месте, чтобы следить за развитием событий.
The Hill пишет, что подобные наблюдения ведутся с 1980-х гг.
18 февраля Axios со ссылкой на источники в американской администрации и израильском руководстве писал, что США могут начать масштабную военную операцию против Ирана быстрее, чем это заметит американская общественность. Конфликт может начаться в ближайшее время. Источники отмечают, что речь пойдет о совместных действиях США и Израиля, которые будут шире по масштабу, чем удары по Ирану в июне 2025 г.