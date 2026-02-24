Аккаунт в Х публикует данные о «популярном времени» посещения пиццерий рядом с Пентагоном и другими крупными военными объектами на Google Maps. Так, за несколько часов до того, как стало известно о нападении Израиля на Иран 12 июня 2025 г., Pentagon Pizza Report сообщил о всплеске активности в четырех пиццериях, расположенных недалеко от Пентагона. Это свидетельствовало о том, что военное руководство оставалось на месте, чтобы следить за развитием событий.