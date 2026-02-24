Путин рассказал о получивших госнаграды военнослужащих ФСБ
Более 2000 военнослужащих Федеральной службы безопасности (ФСБ) получили госнаграды в 2025 г., сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ведомства.
Он уточнил, что четверо получили звание Героя России, один из них – посмертно.
«Особо отмечу тех, кто непосредственно участвует в специальной военной операции. Это пограничники, бойцы спецназа, военные контрразведчики. Всех коллег-оперативников, которые решают по линии наших исторических и приграничных регионов в Донбассе и Новороссии важнейшие задачи по обеспечению безопасности России», – сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что проведение спецоперации требует от спецслужб максимальной собранности и концентрации.
23 февраля Путин в честь Дня защитника Отечества вручил государственные награды в Кремле. Они вручались военнослужащим, удостоенным звания Героя России и ордена Мужества.