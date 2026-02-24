Газета
Главная / Политика /

Путин: теракт у Савеловского вокзала мог быть последствием вербовки

Ведомости

Взрыв у Савеловского вокзала в Москве мог произойти из-за вербовки через интернет и был осуществлен дистанционно. Предполагаемым объектом атаки был сотрудник МВД. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, подорвавшийся человек, скорее всего, не знал о планирующемся теракте. Украина прибегает к методам индивидуального и массового террора, так как не в состоянии одержать победу над Россией в открытом столкновении, добавил он.

В связи с этим президент РФ призвал к усилению мер по борьбе с терроризмом и подчеркнул важность полной мобилизации ресурсов ФСБ для предотвращения потенциальных угроз.

В ночь на 24 февраля на площади Савеловского вокзала в Москве прогремел взрыв. Скончался сотрудник Госавтоинспекции, еще двоих полицейских доставили в больницу. Устроивший взрыв скончался на месте. Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Читайте также:Что известно о взрыве у Савеловского вокзала в Москве
