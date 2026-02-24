Путин поручил ФСБ усилить защиту высокопоставленных сотрудников Минобороны
Президент Владимир Путин поручил ФСБ усилить защиту высокопоставленных сотрудников Минобороны и оборонно-промышленного комплекса, а также представителей государственной и муниципальной власти. Об этом он заявил на заседании коллегии ФСБ России.
«В полной мере это относится и к лидерам общественного мнения, журналистам, волонтерам, которым постоянно угрожает киевский режим», – добавил Путин.
Президент также поручил ФСБ усилить борьбу с терроризмом. Он подчеркнул, что Украина делает ставку на террор, так как не может нанести России поражение на поле боя.
6 февраля произошло покушение на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе. По данным следствия, киллер Любомир Корба выстрелил в генерала минимум три раза, а затем бежал. Алексеев перенес операцию.