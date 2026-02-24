Путин поздравил главу МИД Вьетнама с Новым годом по лунному календарю
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Вьетнама Ле Хоай Чунгом поздравил его с Новым годом по лунному календарю.
«И прошу передать самые добрые пожелания генсекретарю Компартии Вьетнама и всему вьетнамскому народу, поздравления и самые наилучшие пожелания», – сказал президент.
Кроме того, Путин отметил позитивное развитие отношений между Вьетнамом и Россией.
23 января Путин поздравил генсекретаря Компартии Вьетнама То Лама в связи с его переизбранием на пост. Глава государства отметил, что в России высоко ценят личный вклад То Лама в укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.
Также Путин пообещал продолжить совместную работу по наращиванию всего комплекса двусторонних связей. В финале послания президент РФ пожелал То Ламу новых успехов, а также здоровья и благополучия.