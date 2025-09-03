Путин обсудил развитие сотрудничества с президентом Вьетнама

Путин поздравил своего коллегу и весь народ Вьетнама с 80-летним провозглашения независимости страны (празднуется 2 сентября). Президент РФ обратил внимание, что в 2025 г. отмечается 75 лет установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Россией. По его словам, за эти годы между двумя государствами сложились особые отношения союзничества и братской взаимопомощи.