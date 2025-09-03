Путин обсудил развитие сотрудничества с президентом Вьетнама
Взаимодействие Вьетнама и России в последние годы становится более интенсивным, заметил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером республики Лыонгом Кыонгом в Пекине. Видеозапись речи российского лидера опубликована в Telegram-канале Кремля.
Путин поздравил своего коллегу и весь народ Вьетнама с 80-летним провозглашения независимости страны (празднуется 2 сентября). Президент РФ обратил внимание, что в 2025 г. отмечается 75 лет установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Россией. По его словам, за эти годы между двумя государствами сложились особые отношения союзничества и братской взаимопомощи.
«Мне даже трудно перечислять все направления нашего взаимодействия. А в последние годы оно интенсифицируется», – сказал Путин.
Российский лидер отметил, что рад «переговорить по всем направлениям нашего сотрудничества». Он также напомнил, что российскую делегацию тепло приняли во Вьетнаме в последний раз.
3 сентября в Пекине Путин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны и победе китайского народа в войне против Японии. В этот день президент РФ провел встречи с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном, а также с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо.