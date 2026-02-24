Reuters: Иран близок к заключению сделки с Китаем по противокорабельным ракетам

Речь идет о китайских сверхзвуковых ракетах CM-302 с дальностью около 290 км. По словам источников, соглашение практически согласовано, однако точные сроки поставки пока не определены. Эти ракеты способны лететь на малой высоте с высокой скоростью, что затрудняет их перехват корабельными системами ПВО.