Reuters: Иран близок к заключению сделки с Китаем по противокорабельным ракетам
Иран находится на завершающей стадии переговоров с Китаем о покупке противокорабельных крылатых ракет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с ходом обсуждений.
Речь идет о китайских сверхзвуковых ракетах CM-302 с дальностью около 290 км. По словам источников, соглашение практически согласовано, однако точные сроки поставки пока не определены. Эти ракеты способны лететь на малой высоте с высокой скоростью, что затрудняет их перехват корабельными системами ПВО.
Эксперты по вооружениям отмечают, что появление таких систем существенно усилит ударные возможности Тегерана и создаст дополнительную угрозу для военно-морских сил США в регионе.
Переговоры, начавшиеся не менее двух лет назад, ускорились после июньского вооруженного конфликта между Израилем и Ираном, пишет Reuters. По данным источников, на финальном этапе переговоров в Китай приезжали высокопоставленные иранские военные и чиновники.
Как отмечает Reuters, сделка обсуждается на фоне наращивания американского военно-морского присутствия у берегов Ирана. В регион направлены авианосные группы США, включая USS Abraham Lincoln и USS Gerald R. Ford.
Reuters отмечает, что остается неизвестным, какое количество ракет планируется закупить и на какую сумму будет заключена сделка. Китайские власти официально не подтвердили информацию о возможной продаже.
20 февраля президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что рассматривает возможность нанести ограниченный удар по территории Ирана.