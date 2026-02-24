В аэропорту Ирана у дипломата конфисковали модем Starlink

12 февраля The Wall Street Journal писала, что США тайно передали протестующим в Иране около 6000 терминалов Starlink. По данным издания, оборудование направлялось для обеспечения доступа к интернету после ограничений со стороны Тегерана. Газета отмечала, что это был первый случай прямой отправки терминалов в Иран американской стороной.