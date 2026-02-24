В аэропорту Ирана у дипломата конфисковали модем Starlink
Иранские власти конфисковали у прибывшего в страну голландского дипломата модем Starlink и спутниковый телефон. Об этом сообщило агентство ISNA в своем Telegram-канале.
По данным издания, инцидент произошел в феврале в одном из иранских аэропортов. «В феврале багаж голландского дипломата был конфискован в иранском аэропорту», – говорится в сообщении.
Известно, что сервис спутниковой связи Starlink не имеет лицензии для работы на территории Ирана.
12 февраля The Wall Street Journal писала, что США тайно передали протестующим в Иране около 6000 терминалов Starlink. По данным издания, оборудование направлялось для обеспечения доступа к интернету после ограничений со стороны Тегерана. Газета отмечала, что это был первый случай прямой отправки терминалов в Иран американской стороной.
14 января Bloomberg со ссылкой на источники также сообщал, что компания SpaceX Илона Маска на фоне массовых протестов и отключений связи сделала сервис Starlink в Иране бесплатным.