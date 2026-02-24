Газета
Политика

Страны G7 поддержали США в содействии переговорам по Украине

Ведомости

Страны «большой семерки» (G7) заявили о своей поддержке усилий США по мирному урегулированию конфликта на Украине и содействии переговорам. Об этом говорится в заявлении G7, опубликованном на сайте Елисейского дворца.

Страны выразили свою твердую поддержку инициативам президента США Дональда Трампа, направленным на запуск мирного процесса по украинскому вопросу и вовлечение сторон в прямые переговоры.

17–18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Помощник президента РФ Владимир Мединский назвал встречу тяжелой, но деловой. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что стороны не продвинулись по вопросам территорий и контроля над Запорожской АЭС. Вместе с тем, по его словам, переговорщики «почти договорились» о механизме мониторинга прекращения огня с участием США.

Bloomberg 24 февраля писал, что администрация США рассчитывает заключить мирный договор к 4 июля. Собеседники агентства отмечают, что «нет никаких признаков» готовности России пойти на соглашение, не соответствующее ее ключевым требованиям.

