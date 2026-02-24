Газета
Канада расширила санкции против России

Ведомости

Канада пополнила санкционный список против России 21 физическим лицом и 53 организациями. Это следует из соответствующего документа правительства страны.

Также санкции были введены против 100 судов, предположительно связанных с так называемым «теневым флотом». Отмечается, что меры были приняты в связи с четвертой годовщиной боевых действий на Украине. По мнению канадского правительства, эти меры значительно повышают экономические издержки для России, ограничивая ее доходы от продажи энергоносителей.

В последний раз Канада пополнила список антироссийских санкций в ноябре 2025 г. Тогда в перечень попали 13 физических и 11 юридических лиц, включая несколько организаций, причастных к разработке беспилотников. Кроме того, Оттава впервые ввела рестрикции против компаний, которые занимаются киберинфраструктурой. В список попали организации, занимающиеся сжиженным и природным газом, а также 100 судов. Так, в списках значатся Главный центр специальных разработок (ГЦСТ) Минобороны и ВС РФ, Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), ООО «Арктик СПГ – 2», ООО «Газпром СПГ Портовая», ОАО «Капитал банк Центральной Азии» и др.

