Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО за шесть часов сбили девять беспилотников над регионами

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) с 14:00 до 20:00 мск уничтожили девять украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ в Max. 

Восемь БПЛА было ликвидировано над территорией Республики Крым, еще один – над Курской областью.

Росавиация 24 февраля вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Калуги («Грабцево»), Саратова («Гагарин»), Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»), Нижнекамска («Бегишево») и Сочи.

В период с 9:00 до 14:00 мск силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА над регионами РФ. Два беспилотника были уничтожены над Татарстаном, еще два – над Черным морем.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте