Силы ПВО за шесть часов сбили девять беспилотников над регионами
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) с 14:00 до 20:00 мск уничтожили девять украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ в Max.
Восемь БПЛА было ликвидировано над территорией Республики Крым, еще один – над Курской областью.
Росавиация 24 февраля вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Калуги («Грабцево»), Саратова («Гагарин»), Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»), Нижнекамска («Бегишево») и Сочи.
В период с 9:00 до 14:00 мск силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА над регионами РФ. Два беспилотника были уничтожены над Татарстаном, еще два – над Черным морем.