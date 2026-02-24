Глава Евросовета призвал не допустить успеха России на переговорах
Российская сторона не должна добиться успехов на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразил председатель Европейского совета Антониу Кошта в ходе пресс-конференции в Киеве.
«Единственный путь вперед – это справедливый и прочный мир, основанный на международном праве, уважении суверенитета, территориальной целостности и принципах Устава ООН», – добавил он (цитата по «РИА Новости»).
17–18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Помощник президента РФ Владимир Мединский назвал встречу тяжелой, но деловой. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что стороны не продвинулись по вопросам территорий и Запорожской АЭС. Вместе с тем, по его словам, военные «почти договорились» о механизме мониторинга прекращения огня с участием США – «если будет политическая воля».
Bloomberg 24 февраля писал, что администрация США рассчитывает заключить мирный договор к 4 июля. Собеседники агентства отмечают, что «нет никаких признаков» готовности России пойти на соглашение, не соответствующее ее ключевым требованиям. А все раунды переговоров, состоявшиеся в Абу-Даби и Женеве, пока так и не привели к разрешению конфликта.