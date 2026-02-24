Глава Евросовета призвал не допустить успеха России на переговорах

Bloomberg 24 февраля писал, что администрация США рассчитывает заключить мирный договор к 4 июля. Собеседники агентства отмечают, что «нет никаких признаков» готовности России пойти на соглашение, не соответствующее ее ключевым требованиям. А все раунды переговоров, состоявшиеся в Абу-Даби и Женеве, пока так и не привели к разрешению конфликта.