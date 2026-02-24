Газета
Главная / Политика /

Глава Евросовета призвал не допустить успеха России на переговорах

Ведомости

Российская сторона не должна добиться успехов на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразил председатель Европейского совета Антониу Кошта в ходе пресс-конференции в Киеве.

«Единственный путь вперед – это справедливый и прочный мир, основанный на международном праве, уважении суверенитета, территориальной целостности и принципах Устава ООН», – добавил он (цитата по «РИА Новости»).

17–18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Помощник президента РФ Владимир Мединский назвал встречу тяжелой, но деловой. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что стороны не продвинулись по вопросам территорий и Запорожской АЭС. Вместе с тем, по его словам, военные «почти договорились» о механизме мониторинга прекращения огня с участием США – «если будет политическая воля».

Bloomberg 24 февраля писал, что администрация США рассчитывает заключить мирный договор к 4 июля. Собеседники агентства отмечают, что «нет никаких признаков» готовности России пойти на соглашение, не соответствующее ее ключевым требованиям. А все раунды переговоров, состоявшиеся в Абу-Даби и Женеве, пока так и не привели к разрешению конфликта.

