США воздержались на голосовании в ООН по антироссийской резолюции
Вашингтон воздержался в ходе голосования в Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по антироссийской резолюции, касающейся ситуации в Украине. Против резолюции, предложенной Киевом, проголосовали 12 стран, включая Россию, Белоруссию, Иран и КНДР. В поддержку документа высказались 107 государств. 51 страна воздержалась от голосования, среди них Армения, Бразилия, Венгрия, Казахстан, Сербия и Узбекистан. Трансляция заседания проводилась на сайте ООН.
Выступая на трибуне ГА ООН, заместитель постоянного представителя России при организации Анна Евстигнеева заявила, что, если бы украинское руководство действительно стремилось к устойчивому миру, оно сосредоточилось бы на дипломатических усилиях и поиске компромиссных решений, а не на проведении политически мотивированных голосований в рамках 11-й чрезвычайной специальной сессии ГА ООН.
Резолюции ГА ООН, в отличие от решений Совета Безопасности, не имеют юридически обязательной силы. Как отметила Евстигнеева, в 2025 г. Совбез ООН уже высказывался по украинскому вопросу, приняв резолюцию 2774 и подтвердив необходимость мирного урегулирования конфликта.
В ноябре 2025 г. США отдали голос против антироссийской поправки к резолюции в ООН. Изменения касались резолюции о борьбе с героизацией нацизма. «Число докладов, конференций и переговоров выросло до уровня неэффективности и расточительства, что делает невозможным выполнение жизненно важной работы», – сказал представитель США. Он прокомментировал решение стран вновь внести в резолюцию поправку (это начали делать в 2022 г.) о том, что Москва якобы оправдывает проведение спецоперации «мнимым предлогом искоренения неонацизма».