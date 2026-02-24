Уиткофф: следующая встреча РФ, США и Украины может пройти в течение 10 дней

Уиткофф: следующая встреча РФ, США и Украины может пройти в течение 10 днейВашингтон надеется на скорую организацию переговоров Путина и Зеленского
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в ближайшие 10 дней может состояться новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США по урегулированию конфликта. Об этом он сообщил в рамках онлайн-конференции «Ялтинская европейская стратегия».
«Мы не только встречаемся в Женеве. Я действительно думаю, что [секретарь СНБО] Рустем [Умеров] может приехать во Флориду, чтобы встретиться с нами вскоре после этого. И будет трехсторонняя встреча. Я говорю о трехсторонней встрече между украинской делегацией, российской делегацией, а также <...> нашими командами, вероятно, в течение следующих 10 дней», – сказал Уиткофф (цитата по «Интерфакс-Украина»).
По его словам, США «верят», что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский проведут переговоры, в ходе которых обсудят вопросы территорий и другие аспекты, над которыми ведется работа. Встреча также затронет гарантии безопасности и вопрос территорий, добавил спецпосланник американского лидера.
17–18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Помощник президента РФ Владимир Мединский назвал встречу тяжелой, но деловой. Зеленский заявлял, что стороны не продвинулись по вопросам территорий и Запорожской АЭС. Вместе с тем, по его словам, военные «почти договорились» о механизме мониторинга прекращения огня с участием США – «если будет политическая воля».
22 февраля стало известно, что новый раунд переговоров по Украине в Женеве может состояться уже 26 февраля. Но пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков 24 февраля рассказал, что сроки следующего раунда переговоров по Украине пока не определены.