Уиткофф: следующая встреча РФ, США и Украины может пройти в течение 10 дней

«Мы не только встречаемся в Женеве. Я действительно думаю, что [секретарь СНБО] Рустем [Умеров] может приехать во Флориду, чтобы встретиться с нами вскоре после этого. И будет трехсторонняя встреча. Я говорю о трехсторонней встрече между украинской делегацией, российской делегацией, а также <...> нашими командами, вероятно, в течение следующих 10 дней», – сказал Уиткофф (цитата по «Интерфакс-Украина»).