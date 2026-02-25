СМИ: Ким Чен Ын назначил свою 13-летнюю дочь главой ядерных сил КНДР

Reuters со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи (NIS) 12 февраля сообщало, что Ким Чен Ын собирается назначить преемником свою дочь и уже предпринимает шаги для укрепления ее позиций в этой роли. «Ранее NIS описывала кандидатуру Ким Джу Э как "находящуюся на стадии рассмотрения в качестве преемницы", но сегодня используется выражение, что она "находится на стадии назначения в преемницы"», – заявил депутат Ли Сон Кын после закрытого брифинга NIS.