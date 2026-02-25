СМИ: Ким Чен Ын назначил свою 13-летнюю дочь главой ядерных сил КНДР
Председатель Госсовета Северной Кореи Ким Чен Ын назначил свою 13-летнюю дочь Ким Чжу Э руководителем ракетной программы страны. Об этом сообщает южнокорейская газета The Chosun Daily со ссылкой на правительственные источники.
Собеседники газеты рассказали, что дочь Ким Чен Ына фактически исполняет обязанности генерального директора ракетного подразделения, хотя формально эту должность занимает Чан Чан Ха. Ким Чжу Э получает доклады от генералов и отдает распоряжения. Кроме того, она участвовала в обсуждении политических вопросов на девятом съезде Трудовой партии в Пхеньяне.
Официально о существовании дочери Ким Чен Ына стало известно в ноябре 2022 г., когда она сопровождала своего отца на запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». При этом ее имя тогда не раскрывалось.
Reuters со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи (NIS) 12 февраля сообщало, что Ким Чен Ын собирается назначить преемником свою дочь и уже предпринимает шаги для укрепления ее позиций в этой роли. «Ранее NIS описывала кандидатуру Ким Джу Э как "находящуюся на стадии рассмотрения в качестве преемницы", но сегодня используется выражение, что она "находится на стадии назначения в преемницы"», – заявил депутат Ли Сон Кын после закрытого брифинга NIS.