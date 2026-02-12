Разведка Кореи считает, что Ким Чен Ын сделает преемником свою дочь
Лидер КНДР Ким Чен Ын собирается назначить преемником свою дочь Ким Чжу Э и уже предпринимает шаги для укрепления ее позиций в этой роли. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи (NIS).
В южнокорейской разведке ожидают, что Ким Чжу Э посетит предстоящее заседание правящей Рабочей партии, что косвенно подтвердит планы ее отца. Также важно, как она будет представлена и получит ли какой-либо официальный статус.
«Ранее NIS описывала кандидатуру Ким Джу Э как "находящуюся на стадии рассмотрения в качестве преемницы", но сегодня используется выражение, что она "находится на стадии назначения в преемницы"», – заявил депутат Ли Сон Кын после закрытого брифинга NIS.
29 июля 2024 г. южнокорейская разведка впервые объявила, что Ким Чжу Э проходит подготовку, чтобы возглавить страну. Однако тогда указывалось, что положение дел может измениться, а преемником станет кто-то другой.
Дочь Ким Чен Ына сопровождает его на большинстве парадов и других военных мероприятий. В сентябре 2025 г. председатель госсовета КНДР посетил вместе с ней Китай. Агентство Yonhap тогда отмечало, что совместный официальный визит может говорить о том, что Ким Чжу Э готовят в преемники. Сейчас девочке около 13 лет, точная дата ее рождения неизвестна.