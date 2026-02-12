Разведка Кореи считает, что Ким Чен Ын сделает преемником свою дочь

Дочь Ким Чен Ына сопровождает его на большинстве парадов и других военных мероприятий. В сентябре 2025 г. председатель госсовета КНДР посетил вместе с ней Китай. Агентство Yonhap тогда отмечало, что совместный официальный визит может говорить о том, что Ким Чжу Э готовят в преемники. Сейчас девочке около 13 лет, точная дата ее рождения неизвестна.