«Рёнхап»: вторую дочь Ким Чен Ына готовят в его преемницы

Ким Чжу Э сопровождала отца на военных мероприятиях более 60% времени и лишь частично участвовала в экономической деятельности. В разведслужбе также уточняют, что эту информацию о преемнике нельзя считать окончательной: существует вероятность, что положение дел изменится.