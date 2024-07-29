«Рёнхап»: вторую дочь Ким Чен Ына готовят в его преемницы
Национальная разведывательная служба Республики Кореи заявила, что Ким Чжу Э, вторая дочь северокорейского лидера Ким Чен Ына, проходит подготовку, чтобы стать его преемницей. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».
«Северная Корея намекнула на Ким Чжу Э как на возможного преемника и в настоящее время проводит ее подготовку, параллельно регулируя ее частную деятельность, уровень пропаганды и частоту публичных выступлений, оценивая реакцию народа на молодую Ким Чжу Э», – заявили в разведслужбе.
Ким Чжу Э сопровождала отца на военных мероприятиях более 60% времени и лишь частично участвовала в экономической деятельности. В разведслужбе также уточняют, что эту информацию о преемнике нельзя считать окончательной: существует вероятность, что положение дел изменится.
В разведывательной службе уточняют, что Ким Чен Ын «подвержен высокому риску сердечных заболеваний, его вес составляет 140 кг, а индекс массы тела – выше 40, что значительно превышает нормальный показатель в 25». В возрасте около 30 лет у него якобы начали проявляться симптомы гипертонии и диабета, за его здоровьем ведется тщательное наблюдение.
В 2020 г. японские и южнокорейские СМИ сообщили о тяжелой болезни Ким Чен Ына. Поводом стало его длительное отсутствие на публичных мероприятиях. Тогда возможной преемницей называли его сестру Ким Ё Чжон.