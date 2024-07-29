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«Рёнхап»: вторую дочь Ким Чен Ына готовят в его преемницы

Ведомости

Национальная разведывательная служба Республики Кореи заявила, что Ким Чжу Э, вторая дочь северокорейского лидера Ким Чен Ына, проходит подготовку, чтобы стать его преемницей. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».

«Северная Корея намекнула на Ким Чжу Э как на возможного преемника и в настоящее время проводит ее подготовку, параллельно регулируя ее частную деятельность, уровень пропаганды и частоту публичных выступлений, оценивая реакцию народа на молодую Ким Чжу Э», – заявили в разведслужбе.

Ким Чжу Э сопровождала отца на военных мероприятиях более 60% времени и лишь частично участвовала в экономической деятельности. В разведслужбе также уточняют, что эту информацию о преемнике нельзя считать окончательной: существует вероятность, что положение дел изменится.

В разведывательной службе уточняют, что Ким Чен Ын «подвержен высокому риску сердечных заболеваний, его вес составляет 140 кг, а индекс массы тела – выше 40, что значительно превышает нормальный показатель в 25». В возрасте около 30 лет у него якобы начали проявляться симптомы гипертонии и диабета, за его здоровьем ведется тщательное наблюдение.

В 2020 г. японские и южнокорейские СМИ сообщили о тяжелой болезни Ким Чен Ына. Поводом стало его длительное отсутствие на публичных мероприятиях. Тогда возможной преемницей называли его сестру Ким Ё Чжон.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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