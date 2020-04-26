Японские и южнокорейские СМИ сообщили о тяжелой болезне Ким Чен Ына

Японские и южнокорейские СМИ сообщили о тяжелой болезне Ким Чен ЫнаСитуация осложняется отсутствием у северокорейского лидера официального преемника
Власти Северной Кореи продолжают опровергать слухи о тяжелой болезни руководителя страны Ким Чен Ына. 26 апреля центральное радио КНДР сообщило, что он занят «активной деятельностью», и распространило его поздравление рабочим стройки в городе Самчжиён. Днем ранее несколько японских, южнокорейских и гонконгских СМИ сообщили о «вегетативном состоянии» и даже смерти Кима.
Северокорейский лидер не был на публике с 11 апреля, а 15 апреля не появился на торжествах в честь дня рождения его деда, основателя северокорейского государства Ким Ир Сена. Отсутствие на главном государственном празднике страны вызвало волну слухов о тяжелой болезни Ким Чен Ына. Сначала о неудачной операции на сердце и ее тяжелых последствиях написали южнокорейское издание NK Daily и японская Shukan Gendai. Позже эту информацию со ссылкой на источники в американской администрации подтвердил CNN. По сведениям агентства Reuters, для оказания помощи Киму в Северную Корею отправилась группа специалистов из Китая. Наконец, 26 апреля вице-директор гонконгской спутниковой телесети HKSTV Цин Фэн на своей странице в китайской соцсети Weibo сообщила о смерти Кима, сославшись на «oчень солидный источник».
В то же время эти слухи не раз опровергали власти и Северной, и Южной Кореи. Так, глава Корейской ассоциации дружбы, северокорейский дипломат Алехандро Као де Бенос 25 апреля назвал информацию о тяжелом состоянии здоровья Кима «ложной и злонамеренной». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на прошлой неделе заявил, что в Кремле в курсе сообщений СМИ о здоровье Ким Чен Ына, но предпочитают дождаться официальных сведений северокорейских властей. В информации, распространенной СМИ, усомнился и президент США Дональд Трамп. Впрочем, он все-таки выразил надежду, что у Ким Чен Ына «все в порядке», поскольку у него «сложились с ним очень хорошие отношения», передает Reuters. По данным агентства, за развитием ситуации внимательно следят американские разведслужбы.
Ким Чен Ын представляет уже третье поколение семьи, которая бессменно правит Северной Кореей 70 лет. У него нет взрослых детей, поэтому наиболее вероятной преемницей на посту лидера КНДР считается его сестра Ким Ё Чжон, отмечает издание Politico. Сейчас она занимает должность первого заместителя руководителя отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи, а в начале апреля стала также кандидатом в члены политбюро. Кроме того, она часто появлялась с братом на важных публичных мероприятиях – например, на встречах с Трампом в июне 2018 г. и феврале 2019 г. «Место Кима в случае его смерти почти наверняка займет его сестра. Культ династии Ким вряд ли позволит кому-то из высших чиновников встать у нее на пути», – приводит Politico слова аналитика Чхон Сончана из южнокорейского исследовательского Института Седжон. В то же время другие эксперты отмечают, что молодой женщине будет сложно встать во главе такой патриархальной страны, как КНДР.
Возложение цветов к статуе основателя страны Ким Ир Сена – это важнейшее мероприятие северокорейского политического года, подчеркивает профессор Университета Кунмин (Сеул) Андрей Ланьков: «И то, что Ким в нем не участвовал, – это очень серьезное отклонение от стандартного ритуального протокола. Это может объясняться и глубоким карантином из-за коронавируса, и болезнью, и комой, и смертью, но что-то точно случилось». Слухи подогреваются не лучшим состоянием здоровья 36-летнего лидера, говорит эксперт: «Он много курит, по неподтвержденным слухам – прилично пьет. Ну и, конечно, быстро прогрессирующее ожирение: по корейским меркам у него просто фантастический лишний вес. Вдобавок стресс: последние два года ситуация с системой санкций развивается не так, как ему хотелось бы, – страна оказалась фактически полностью зависимой от китайской милостыни, при том что в начале правления Киму удалось обеспечить такой экономический рост, которого страна не видела полвека».
В случае смерти Ким Чен Ына появляется угроза стабильности северокорейского режима – есть серьезная вероятность того, что начнется борьба кланов, которая спровоцирует нестабильность на более низком уровне, продолжает Ланьков: «И тогда Северная Корея может оказаться в ситуации сирийского или ливийского типа. В то же время стабильность может быть сохранена, если кто-то из высших сановников – скорее всего, его сестра Ким Ё Чжон – будет действовать решительно, подомнет или физически ликвидирует соперников и быстро станет фактическим и формальным лидером». КНДР уже не такая патриархальная страна, чтобы женский пол и молодой возраст могли считаться непреодолимыми препятствиями к руководству страной, уверен эксперт: «Есть наименее вероятный сценарий массового демократического движения – если население вдруг потребует «колбасы», т. е. экономического благополучия, которое у него ассоциируется с демократией. Но это будет очень долгий и кровавый переход».
Политическая нестабильность в стране с ядерным оружием – это, наверное, худший вариант, поэтому «все заинтересованы в сохранении статус-кво и, соответственно, в том, чтобы Ким поправился», полагает Ланьков. При этом он, как разумный человек, получив такой звонок, наверное, задумается о преемнике и пойдет по пути своего отца и деда, резюмирует эксперт: «Пока дети правителя маленькие, временный преемник – это брат или в случае Ким Чен Ына сестра. А когда дети вырастают, этого «сменщика» устраняют с разной степенью суровости и вместо него назначают кого-то из детей».