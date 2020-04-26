Японские и южнокорейские СМИ сообщили о тяжелой болезне Ким Чен Ына

Ким Чен Ын представляет уже третье поколение семьи, которая бессменно правит Северной Кореей 70 лет. У него нет взрослых детей, поэтому наиболее вероятной преемницей на посту лидера КНДР считается его сестра Ким Ё Чжон, отмечает издание Politico. Сейчас она занимает должность первого заместителя руководителя отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи, а в начале апреля стала также кандидатом в члены политбюро. Кроме того, она часто появлялась с братом на важных публичных мероприятиях – например, на встречах с Трампом в июне 2018 г. и феврале 2019 г. «Место Кима в случае его смерти почти наверняка займет его сестра. Культ династии Ким вряд ли позволит кому-то из высших чиновников встать у нее на пути», – приводит Politico слова аналитика Чхон Сончана из южнокорейского исследовательского Института Седжон. В то же время другие эксперты отмечают, что молодой женщине будет сложно встать во главе такой патриархальной страны, как КНДР.