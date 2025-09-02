Ким Чен Ына в Пекине сопровождает его дочь
Председатель государственного совета КНДР Ким Чен Ын прибыл в Пекин в сопровождении своей дочери Ким Чжу Э, сообщило агентство Yonhap.
Ким Чен Ын впервые посетил Китай вместе с ней.
Агентство подчеркнуло, что официальный визит вместе с дочерью подтверждает мнение, что Ким Чжу Э готовят в преемники своего отца.
29 июля 2024 г. Национальная разведывательная служба Республики Кореи заявила, что Ким Чжу Э проходит подготовку, чтобы стать его преемницей. Она сопровождала отца на военных мероприятиях более 60% времени и лишь частично участвовала в экономической деятельности. В разведслужбе также уточняют, что эту информацию о преемнике нельзя считать окончательной: существует вероятность, что положение дел изменится.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президент РФ Владимир Путин и Ким Чен Ын будут вместе присутствовать на военном параде и торжественном приеме 3 сентября в Пекине. Разговор между главами России и Северной Кореи состоится после мероприятий.