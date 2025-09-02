Ким Чен Ына в Пекине сопровождает его дочь

29 июля 2024 г. Национальная разведывательная служба Республики Кореи заявила, что Ким Чжу Э проходит подготовку, чтобы стать его преемницей. Она сопровождала отца на военных мероприятиях более 60% времени и лишь частично участвовала в экономической деятельности. В разведслужбе также уточняют, что эту информацию о преемнике нельзя считать окончательной: существует вероятность, что положение дел изменится.