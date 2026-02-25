Задержанный в Латвии российский ученый Ланьков прибыл в Эстонию
Российский кореевед, профессор Университета Кунмин (Сеул) Андрей Ланьков, задержанный в Латвии, был доставлен к эстонской границе. Он сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Ланьков назвал латвийскую полицию «очень вежливой и доброжелательной».
«После ряда формальностей меня посадили в машину и благополучно повезли к эстонской границе. К тому времени ко мне, с предложениями о помощи, обратились мои друзья и знакомые в Латвии и Прибалтике, а также некоторые люди, которых я и вовсе не знал», – написал Ланьков.
По его словам, помощь друзей с транспортом и логистикой также «помогла существенно снизить неудобства»: на границе он пересел в уже приготовленную машину.
Ученый отметил, что формально ему ничего не известно о причинах выдворения из Латвии. Никаких объяснений о его «навечном изгнании из Латвии» в показанных ему и адвокатам документах не содержалось.
Ланьков был задержан Риге во время лекции, посвященной КНДР, 24 февраля.