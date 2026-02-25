В России создали комплекс с управляемыми боеприпасами с дальностью полета 100 км
Российские специалисты разработали комплекс с управляемыми боеприпасами с дальностью полета более 100 км, сообщил концерн «Калашников» на своем сайте. Комплекс относится к тактическому классу «КУБ-10МЭ» и был создан с учетом опыта применения подобных снарядов в зоне спецоперации на Украине.
Комплекс может выполнять задачи на высотах от 80 до 1800 м со скоростью 120 км/ч, в любое время суток и любую погоду.
Отличие «КУБ-10МЭ» заключается в наличии оптико-электронной системы наведения, которая позволит поражать движущиеся цели, и более высокой защищенности от средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Он также оснащен системой аэрофото- и видеосъемки.
Новый комплекс с управляемыми боеприпасами предназначен для уничтожения небронированной и легкобронированной техники, бронетранспортеров и других военных объектов.