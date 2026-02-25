В России создали комплекс с управляемыми боеприпасами с дальностью полета 100 км

Российские специалисты разработали комплекс с управляемыми боеприпасами с дальностью полета более 100 км, сообщил концерн «Калашников» на своем сайте. Комплекс относится к тактическому классу «КУБ-10МЭ» и был создан с учетом опыта применения подобных снарядов в зоне спецоперации на Украине.