В России создали комплекс с управляемыми боеприпасами с дальностью полета 100 км

Ведомости

Российские специалисты разработали комплекс с управляемыми боеприпасами с дальностью полета более 100 км, сообщил концерн «Калашников» на своем сайте. Комплекс относится к тактическому классу «КУБ-10МЭ» и был создан с учетом опыта применения подобных снарядов в зоне спецоперации на Украине.

Комплекс может выполнять задачи на высотах от 80 до 1800 м со скоростью 120 км/ч, в любое время суток и любую погоду.

Алексей Орлов / Ведомости
Пресс-служба концерна «Калашников»

Отличие «КУБ-10МЭ» заключается в наличии оптико-электронной системы наведения, которая позволит поражать движущиеся цели, и более высокой защищенности от средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Он также оснащен системой аэрофото- и видеосъемки.

Новый комплекс с управляемыми боеприпасами предназначен для уничтожения небронированной и легкобронированной техники, бронетранспортеров и других военных объектов.

