В США два человека погибли из-за снежного шторма

Кроме того, 23 февраля в городе Дир-Парк (штат Нью-Йорк) был обнаружен мужчина, погребенный под снегом. В полиции округа Саффолк заявили, что пока не могут напрямую связать его смерть с бурей, обрушившейся на регион.