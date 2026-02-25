Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В США два человека погибли из-за снежного шторма

Ведомости

По меньшей мере два человека стали жертвами зимнего шторма на северо-востоке США, который метеорологи называют самым сильным за последние десять лет. Об этом сообщает NBC News.

В штате Мэриленд дерево, поваленное ураганным ветром, упало на дорогу. В результате погибли два человека, еще один получил тяжелые травмы.

Кроме того, 23 февраля в городе Дир-Парк (штат Нью-Йорк) был обнаружен мужчина, погребенный под снегом. В полиции округа Саффолк заявили, что пока не могут напрямую связать его смерть с бурей, обрушившейся на регион.

Из-за шторма в некоторых районах северо-востока страны выпало более 60 см снега. Власти Нью-Йорка сообщили, что во время сильных снегопадов и резкого похолодания приоритетом стало размещение бездомных в приютах.

В конце января сообщалось, что по меньшей мере 85 человек стали жертвами последствий мощной снежной бури в США. Больше всего граждан погибли в штатах Теннесси, Миссисипи и Луизиана – на них пришлась примерно половина зарегистрированных случаев смерти.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь