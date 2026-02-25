В США два человека погибли из-за снежного шторма
По меньшей мере два человека стали жертвами зимнего шторма на северо-востоке США, который метеорологи называют самым сильным за последние десять лет. Об этом сообщает NBC News.
В штате Мэриленд дерево, поваленное ураганным ветром, упало на дорогу. В результате погибли два человека, еще один получил тяжелые травмы.
Кроме того, 23 февраля в городе Дир-Парк (штат Нью-Йорк) был обнаружен мужчина, погребенный под снегом. В полиции округа Саффолк заявили, что пока не могут напрямую связать его смерть с бурей, обрушившейся на регион.
Из-за шторма в некоторых районах северо-востока страны выпало более 60 см снега. Власти Нью-Йорка сообщили, что во время сильных снегопадов и резкого похолодания приоритетом стало размещение бездомных в приютах.
В конце января сообщалось, что по меньшей мере 85 человек стали жертвами последствий мощной снежной бури в США. Больше всего граждан погибли в штатах Теннесси, Миссисипи и Луизиана – на них пришлась примерно половина зарегистрированных случаев смерти.