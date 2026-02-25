При атаке ВСУ на Смоленскую область погибли четыре человека
В результате атаки украинских беспилотников на Смоленскую область погибло четыре человека, еще 10 ранены. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в Telegram-канале.
Атаке подверглось предприятие ПАО «Дорогобуш», погибшие и раненые были из числа его сотрудников. Пострадавшие доставлены в здравоохранительные учреждения. На месте работают оперативные службы, медики, спасатели.
Анохин также сообщил, что в целях обеспечения безопасности школы будут переведены в дистанционный режим. Занятия в детсадах отменены.
25 февраля Минобороны сообщило, что дежурные средства ПВО сбили 69 украинских беспилотников над регионами России за ночь. 14 БПЛА было уничтожено в Смоленской области.