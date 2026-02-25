Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

При атаке ВСУ на Смоленскую область погибли четыре человека

Ведомости

В результате атаки украинских беспилотников на Смоленскую область погибло четыре человека, еще 10 ранены. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в Telegram-канале.

Атаке подверглось предприятие ПАО «Дорогобуш», погибшие и раненые были из числа его сотрудников. Пострадавшие доставлены в здравоохранительные учреждения. На месте работают оперативные службы, медики, спасатели.

Анохин также сообщил, что в целях обеспечения безопасности школы будут переведены в дистанционный режим. Занятия в детсадах отменены.

25 февраля Минобороны сообщило, что дежурные средства ПВО сбили 69 украинских беспилотников над регионами России за ночь. 14 БПЛА было уничтожено в Смоленской области.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте