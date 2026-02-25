Истребитель Су-30СМ потерпел крушение в Казахстане
Истребитель Су-30СМ потерпел крушение в Карагандинской области Казахстана. Об этом сообщили в министерстве обороны республики.
По данным ведомства, самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Экипаж своевременно катапультировался.
«Летчики живы, угрозы их жизни и здоровью нет. Они находятся под наблюдением медицинских специалистов», – говорится в сообщении.
Район падения самолета оцеплен, угрозы для населения и объектов инфраструктуры нет. Для установления причин происшествия создана специальная комиссия, в состав которой вошли профильные специалисты авиационной службы. По итогам расследования обещают дать правовую оценку и принять процессуальное решение.
3 мая 2018 г. сообщалось о том, что российский истребитель Су-30СМ разбился в Сирии. ЧП случилось над Средиземным морем. Тогда предполагали, что причиной крушения истребителя могло стать попадание птицы в двигатель.