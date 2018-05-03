Российский истребитель разбился в Сирии

Сергей Портер / Ведомости

В Сирии разбился российский истребитель, оба пилота погибли. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны. ТАСС уточняет, что истребитель ВКС Су-30СМ разбился над Средиземным морем.

Агентство уточняет, что самолет, по предварительным данным, не был сбит. В ведомстве отметили, что огневого воздействия по самолету не было.

Крушение могло произойти из-за попадания в двигатель птицы, рассказали в Минобороны. «3 мая около 09.45 мск при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ. Оба летчика, до последних минут боровшихся за самолет, по докладу с места, погибли», - заявил представитель Минобороны журналистам.

fall of a #Russian plane in the sea off the port city of #Jabla in #Syria pic.twitter.com/M9b2loCTMA — MOHAMMED GHORAB (@MGhorab3) May 3, 2018

Это первая катастрофа самолета этого типа в российской военной авиации с момента начала их закупок в 2013 г. Российский двухместный многоцелевой тяжелый истребитель (по классификации НАТО - Flanker-C, «Фланкер-си») Су-30 был разработан в ОКБ «Сухого» в конце 1980-х гг. на базе учебного варианта истребителя Су-27УБ, уточняет «РИА Новости». Он предназначен для управления групповыми боевыми действиями истребителей Су-27.

В Военно-воздушные силы и морскую авиацию ВМФ России модификации Су-30 поступили в 2010 г. В январе его очередная модификация - Су-30СМ - была принята на вооружение ВВС России по распоряжению президента России Владимира Путина.

В декабре 2017 г. Путин заявил о полном разгроме террористов «Исламского государства» (организация запрещена в России) на обоих берегах Евфрата в Сирии. В связи с этим он объявил о сокращении российского военного присутствия в этой стране.

Глава государства признавал, что еще могут быть отдельные очаги сопротивления, но в целом борьба с террористами ИГ завершена. Российский президент призывал переходить к следующему этапу - политическому урегулированию. Источник «Ведомостей», близкий к Минобороны, тогда уточнял, что общее количество российских военнослужащих в Сирии к декабрю 2017 г. составляло не более 5000 человек, боевых самолетов - около 30, вертолетов - около 20. Состав российских воздушных судов в Сирии он не уточнял.

Авиабаза в Сирии после атаки США