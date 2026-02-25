Газета
ВС РФ взяли под контроль село Графское в Харьковской области

Ведомости

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Графское в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В военном ведомстве пояснили, что боевые действия там вели подразделения группировки войск «Север».

24 февраля Минобороны сообщало о переходе под контроль российских сил села Риздвянка в Запорожской области. По данным ведомства, операции там проводили подразделения группировки войск «Восток».

21 февраля также сообщалось, что военные группировки «Запад» заняли Карповку в Донецкой народной республике. А 16 февраля под контроль российских войск перешли села Покровка в Сумской области и Миньковка в ДНР.

