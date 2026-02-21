ВС РФ взяли под контроль Карповку в ДНР
Российские подразделения группировки «Запад» взяли под контроль Карповку в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны.
16 февраля под контроль российских войск перешли село Покровка в Сумской области и село Миньковка в ДНР.
Днем ранее, 15 февраля, подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Цветковое в Запорожской области, а бойцы группировки «Днепр» установили контроль над селами Запасное, Магдалиновка и Приморское в том же регионе.