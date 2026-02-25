Газета
Политика

Новый раунд переговоров США и Ирана пройдет 26 февраля в Женеве

Ведомости

Третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной сделке состоится 26 февраля в Женеве. Об этом сообщает иранское агентство ISNA.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи 25 февраля отправится в Швейцарию во главе политической делегации для участия в консультациях.

Переговоры пройдут при посредничестве Омана в резиденции султаната в Женеве.

Арагчи называл дату 26 февраля в интервью CBS News. Тогда он рассказал, что Тегеран и Вашингтон могут обсудить предварительный вариант соглашения по ядерному вопросу.

Переговоры между Ираном и США по ядерному вопросу стартовали в Омане 6 февраля. Тогда президент США Дональд Трамп призывал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение, подразумевающее полный отказ от ядерного оружия, и предупредил о направлении американских кораблей в регион.

