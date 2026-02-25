Путин посетил выставку передовых разработок на Форуме будущих технологий
Президент РФ Владимир Путин осмотрел выставку передовых разработок, которая проводится в рамках Форума будущих технологий в Москве.
Центральный стенд на выставке представил Минпромторг России, показав пять ключевых направлений работы, реализуемых в рамках нацпроекта «Биоэкономика». Среди них – роль микроорганизмов в развитии технологий, продукты переработки биосырья, микробный синтез и др.
Сбербанк показал свои разработки совместно с компаниями-партнерами: платформу «ИИ для науки» (AI for science), ИИ-систему восстановления земель Verda и модель ИИ для создания несуществующих в естественной среде белков DiMA. Свои проекты представили также «Газпромбанк», «Росатом», правительство Москвы и др.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин выступит на пленарном заседании Форума будущих технологий. Он также анонсировал встречу президента с учеными. По словам представителя Кремля, для эффективности она пройдет в закрытом режиме.