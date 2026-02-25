Путин посетил выставку передовых разработок на Форуме будущих технологий

Сбербанк показал свои разработки совместно с компаниями-партнерами: платформу «ИИ для науки» (AI for science), ИИ-систему восстановления земель Verda и модель ИИ для создания несуществующих в естественной среде белков DiMA. Свои проекты представили также «Газпромбанк», «Росатом», правительство Москвы и др.