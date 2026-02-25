Путин: до изобретения «живого сердца» еще далеко
Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий выразил уверенность, что до создания учеными «живого сердца» еще далеко. При этом российский лидер отметил, что специалисты уже двигаются к искусственному созданию отдельных человеческих органов.
«До создания, так сказать, "живого сердца" еще не добрались, но вот к этому двигаются», – подчеркнул президент. Он также выразил надежду, что различные бюрократические препятствия не появятся на пути создания важнейших для человека и его здоровья разработок.
Путин также призвал создавать в стране условия для научных прорывов в сфере биотехнологий.
«Как и в любом передовом направлении, нужно создавать условия для научных прорывов», – сказал президент.
До пленарного заседания Путин в рамках форума посетил выставку передовых разработок. Он, в частности, осмотрел стенд Минпромторга России. Ведомство представило пять ключевых направлений работы по нацпроекту «Биоэкономика». Среди них – роль микроорганизмов в развитии технологий, продукты переработки биосырья, микробный синтез и др.