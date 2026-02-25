Нобелевский лауреат покинул пост директора института из-за связей с Эпштейном
Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Ричард Аксель объявил об уходе с поста содиректора Института мозга и поведения имени Мортьмера Б. Цукермана при Колумбийском университете на фоне публикации документов о его связях с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает The New York Times.
В заявлении Аксель назвал свое общение с Эпштейном серьезной ошибкой и принес извинения за подрыв доверия коллег и студентов. Он подчеркнул, что не обвиняется в правонарушениях, но признал, что обнародованные факты делают его дальнейшее пребывание на руководящем посту неуместным.
Колумбийский университет сообщил, что не располагает доказательствами нарушения Акселем закона или внутренних правил, однако согласился с его решением покинуть административную должность на фоне продолжающегося общественного резонанса. При этом ученый продолжит преподавательскую и исследовательскую работу.
16 февраля министерство юстиции США опубликовало окончательный список из 305 известных личностей, включая знаменитостей и политиков, в рамках обновления базы данных Bondi, отправленной в конгресс 14 февраля. По словам генпрокурора США Пэм Бонди, все материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях, были обнародованы. В итоговый список вошли певцы, актеры, бизнесмены и предприниматели, в частности покойные, которые хотя бы раз упоминались в документах. В материалах в том числе фигурируют Бейонсе, Шер, Брюс Спрингстин и Джей Зи, а также президент Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, Мишель Обама и другие.