Путин поручил проработать защитные механизмы для рынка биотехнологий

Путин во время выступления также выразил надежду, что различные бюрократические препятствия не появятся на пути создания важнейших для человека и его здоровья разработок. Глава государства сказал, что до появления «живого сердца» ученым еще далеко, но они уже двигаются к искусственному созданию отдельных человеческих органов.