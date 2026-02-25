Газета
Путин поручил проработать защитные механизмы для рынка биотехнологий

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Форума будущих технологий попросил правительство разработать механизмы защиты внутреннего рынка биотехнологий.

«Чтобы отечественные биотех-компании могли осуществлять долгосрочные планы, быстрее окупать инвестиции, прошу правительство предложить действенные механизмы развития и защиты внутреннего рынка биотехнологий», – сказал российский лидер.

Он отметил, что необходимо сформировать сценарии практического применения таких механизмов в отраслях экономики России и социальной сферы.

Путин во время выступления также выразил надежду, что различные бюрократические препятствия не появятся на пути создания важнейших для человека и его здоровья разработок. Глава государства сказал, что до появления «живого сердца» ученым еще далеко, но они уже двигаются к искусственному созданию отдельных человеческих органов.

