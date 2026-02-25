Путин поручил проработать защитные механизмы для рынка биотехнологий
Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Форума будущих технологий попросил правительство разработать механизмы защиты внутреннего рынка биотехнологий.
«Чтобы отечественные биотех-компании могли осуществлять долгосрочные планы, быстрее окупать инвестиции, прошу правительство предложить действенные механизмы развития и защиты внутреннего рынка биотехнологий», – сказал российский лидер.
Он отметил, что необходимо сформировать сценарии практического применения таких механизмов в отраслях экономики России и социальной сферы.
Путин во время выступления также выразил надежду, что различные бюрократические препятствия не появятся на пути создания важнейших для человека и его здоровья разработок. Глава государства сказал, что до появления «живого сердца» ученым еще далеко, но они уже двигаются к искусственному созданию отдельных человеческих органов.