Путин предложил создать экспериментальные правовые режимы для биотехнологий

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин предложил использовать опыт экспериментальных правовых режимов в биотехнологиях, как это происходит в сфере беспилотников.

«В сфере беспилотных систем и искусственного интеллекта хорошо зарекомендовал себя опыт экспериментальных правовых режимов. Предлагаю распространить их и на отдельные направления наук о жизни», – сказал он в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.

Глава государства отметил, что в любом передовом направлении важно формировать условия для научных прорывов.

24 февраля сенаторы Андрей Яцкин, Артем Шейкин, Андрей Клишас и депутат Госдумы Денис Кравченко внесли в нижнюю палату поправки в 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых и технологических инноваций в Российской Федерации». Документ предполагает, что экспериментальный правовой режим (ЭПР), который создает исключения из правового поля для обкатки инноваций, можно будет запустить без наличия нормативных барьеров, т. е. без прямых запретов и ограничений.

Как рассказал «Ведомостям» директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин, суть поправок заключается в снятии ограничений на запуск экспериментов в тех сферах, где правовое регулирование еще в принципе не сформировано. Сейчас, объяснил он, главным условием установления ЭПР является наличие нормативного барьера для использования цифровой инновации.

