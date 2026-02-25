Путин предложил создать экспериментальные правовые режимы для биотехнологий

24 февраля сенаторы Андрей Яцкин, Артем Шейкин, Андрей Клишас и депутат Госдумы Денис Кравченко внесли в нижнюю палату поправки в 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых и технологических инноваций в Российской Федерации». Документ предполагает, что экспериментальный правовой режим (ЭПР), который создает исключения из правового поля для обкатки инноваций, можно будет запустить без наличия нормативных барьеров, т. е. без прямых запретов и ограничений.