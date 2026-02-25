Советник Трампа обвинил Тима Кука во лжи по вопросу переноса производства iPhone

«Мы позволили ему выкрутиться в первый срок [президентства Трампа], потому что он пообещал, что перенесет производство iPhone сюда – или хотя бы из Китая, – и он врал, как сивый мерин», – заявил Наварро. По его словам, Кук «снова это делает», и назвал такое поведение «обычным делом» для главы техногиганта.