Советник Трампа обвинил Тима Кука во лжи по вопросу переноса производства iPhone
Советник Белого дома по торговле Питер Наварро заявил, что глава Apple Тим Кук «врал, как сивый мерин», обещая вернуть производство iPhone в США из Китая. Такое заявление он сделал в интервью для подкаста Pod Force One, пишет The New York Post.
«Мы позволили ему выкрутиться в первый срок [президентства Трампа], потому что он пообещал, что перенесет производство iPhone сюда – или хотя бы из Китая, – и он врал, как сивый мерин», – заявил Наварро. По его словам, Кук «снова это делает», и назвал такое поведение «обычным делом» для главы техногиганта.
Наварро также раскритиковал планы Apple по переносу производства в Индию, назвав это «не намного лучше, чем Китай». Он подчеркнул, что Apple остается исключением на фоне общего, по его мнению, возрождения американского производства.
Президент Дональд Трамп ранее также критиковал Кука за производство в Индии и в мае прошлого года угрожал обложить продукцию Apple 25%-ными пошлинами, если производство не вернется в США. По оценкам экспертов, в этом случае стоимость произведенного в Америке iPhone могла бы достичь $3500.
В феврале 2025 г., спустя несколько недель после возвращения Трампа в Белый дом, Apple анонсировала инвестиции в США на сумму $500 млрд. Компания заявила о расширении мощностей в девяти штатах и строительстве нового завода в Техасе.