Apple частично переносит производство настольных компьютеров из Азии в США
Компания Apple намерена частично перенести производство настольных компьютеров Mac mini в Техас, модели начнут собирать на территории США до конца 2026 г., пишет Bloomberg.
Компания сообщила, что сборка будет организована на той же площадке в Хьюстоне, где в прошлом году началось производство серверов для дата-центров, используемых для поддержки сервисов на базе искусственного интеллекта. Решение принято в рамках ранее озвученной стратегии инвестиций в американскую экономику объемом около $600 млрд до августа 2029 г., которую генеральный директор Тим Кук обсуждал на публичной встрече в Овальном кабинете с президентом Дональдом Трампом в прошлом году.
Сейчас основная часть компьютеров Mac выпускается в Азии – на предприятиях в Китае, Малайзии, Вьетнаме и Таиланде. В США Apple производит Mac Pro – самую малосерийную модель линейки. Ее сборка ведется в Остине, штат Техас.
Bloomberg отмечает, что Mac mini остается одним из наименее популярных устройств компании, уступая таким моделям, как MacBook Pro, MacBook Air и iMac. Однако в последние недели интерес к устройству вырос: покупатели приобретают его для работы с программным обеспечением на базе ИИ. Базовая версия Mac mini стоит от $599.
30 января Apple отчиталась о росте финансовых показателей. Квартальная выручка увеличилась на 16% и достигла $143,76 млрд. Чистая прибыль составила $42,1 млрд против $36,33 млрд годом раньше.
Ключевым фактором роста стали продажи iPhone – выручка от них увеличилась на 23% до $85,27 млрд на фоне высокого спроса на линейку iPhone 17, представленную осенью. При этом продажи Mac сократились на 7%, а доходы сегмента Wearables, Home and Accessories снизились на 2%.