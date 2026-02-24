Apple частично переносит производство настольных компьютеров из Азии в США

Компания сообщила, что сборка будет организована на той же площадке в Хьюстоне, где в прошлом году началось производство серверов для дата-центров, используемых для поддержки сервисов на базе искусственного интеллекта. Решение принято в рамках ранее озвученной стратегии инвестиций в американскую экономику объемом около $600 млрд до августа 2029 г., которую генеральный директор Тим Кук обсуждал на публичной встрече в Овальном кабинете с президентом Дональдом Трампом в прошлом году.