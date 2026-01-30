Квартальная выручка Apple выросла на 16% в декабре

Финансовый директор компании Кеван Парекх сообщил, что во II квартале 2026 г. Apple ожидает роста выручки на 13–16% в годовом выражении, однако предупредил о возможных ограничениях в поставках iPhone. За отчетный период компания направила около $32 млрд на выкуп акций и выплату дивидендов, а расходы на исследования и разработки выросли почти до $11 млрд, в том числе из-за инвестиций в технологии искусственного интеллекта.