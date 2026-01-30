Квартальная выручка Apple выросла на 16% в декабре
Квартальная выручка компании Apple выросла на 16% в годовом выражении и достигла $143,76 млрд в декабре 2025 г. Об этом пишет CNBC.
Чистая прибыль Apple составила $42,1 млрд, или $2,84 на акцию, по сравнению с $36,33 млрд и $2,40 на акцию годом ранее. Основным драйвером роста стали продажи iPhone, выручка от которых увеличилась на 23% до $85,27 млрд, что в компании связали с высоким спросом на линейку iPhone 17, представленную осенью.
Высокие результаты были зафиксированы и в Китае, включая Тайвань и Гонконг. Продажи в регионе выросли на 38% и достигли $25,53 млрд. По данным компании, рост обеспечили как пользователи, обновлявшие устройства, так и новые клиенты, ранее пользовавшиеся смартфонами других брендов.
Выручка от iPad выросла на 6% и составила $8,6 млрд, превысив прогнозы рынка. В сегменте сервисов рост составил около 14%, чему способствовало увеличение аудитории подписочных сервисов, включая Apple TV и iCloud. При этом продажи Mac снизились на 7%, а доходы в категории Wearables, Home and Accessories (Airpods, Apple Watch и Vision Pro) также снизились на 2%.
Финансовый директор компании Кеван Парекх сообщил, что во II квартале 2026 г. Apple ожидает роста выручки на 13–16% в годовом выражении, однако предупредил о возможных ограничениях в поставках iPhone. За отчетный период компания направила около $32 млрд на выкуп акций и выплату дивидендов, а расходы на исследования и разработки выросли почти до $11 млрд, в том числе из-за инвестиций в технологии искусственного интеллекта.
19 января стало известно, что в последнем квартале 2025 г. Apple заняла первое место на китайском рынке смартфонов, увеличив продажи iPhone на 28%. В то же время продажи Huawei и Xiaomi снизились на двузначные цифры.