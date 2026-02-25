Силы ПВО сбили 13 украинских дронов за шесть часов
В период с 14:00 до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ в Мах.
Из них пять дронов сбили над акваторией Черного моря. По три беспилотника было перехвачено над Крымом и Курской областью. Еще две единицы уничтожили над Брянским регионом.
В ночь на 25 февраля средства ПВО сбили 69 украинских беспилотников над регионами России. Больше всего БПЛА было уничтожено в Брянской области – 24 единицы.
Ночью Росавиация ограничивала работу аэропорта в Калуге («Грабцево»). Днем 25 февраля ведомство не сообщало о введении подобных мер в воздушных гаванях России.