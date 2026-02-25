Песков: разговор Путина и Трампа пока не планируется
Президент РФ Владимир Путин в настоящий момент пока не планирует телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.
Журналисты задали такой вопрос в связи с информацией портала Axios, согласно которой Трамп поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее Песков сообщил, что личная встреча президентов России, Украины и США имеет смысл только для финализации договоренностей. При этом встреча Путина и Зеленского под вопросом, пока украинская сторона сохраняет нынешние переговорные позиции, добавил он.
Последний официальный телефонный разговор двух президентов прошел 28 декабря 2025 г. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, тогда лидеры договорились о создании двух рабочих групп по урегулированию конфликта на Украине – по вопросам безопасности и экономики.