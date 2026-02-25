Песков: встреча лидеров РФ, США и Украины имеет смысл для финализации сделки

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского под вопросом, пока украинская сторона сохраняет нынешние переговорные позиции, добавил он. Песков заявил, что предложение Зеленскому приехать в Москву остается в силе и Путин «всегда держит свое слово».