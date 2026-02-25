Газета
Главная / Политика /

Песков: встреча лидеров РФ, США и Украины имеет смысл для финализации сделки

При этом он указал, что предложение Зеленскому приехать в Москву остается в силе
Ведомости

Личная встреча президентов России, Украины и США имеет смысл только для финализации договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

«Трем президентам стоит встречаться, только если финализировать договоренность или, как говорят американцы, сделку», – сказал он.

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского под вопросом, пока украинская сторона сохраняет нынешние переговорные позиции, добавил он. Песков заявил, что предложение Зеленскому приехать в Москву остается в силе и Путин «всегда держит свое слово».

27 января министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов провести прямую встречу с Путиным, чтобы обсудить ключевые нерешенные вопросы мирного процесса.

Российская сторона настаивает на проведении возможной встречи Путина и Зеленского в Москве. Помощник российского президента Юрий Ушаков заверял, что Россия готова гарантировать Зеленскому безопасность и предоставить все необходимые условия для работы.

