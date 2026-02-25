МИД Швейцарии подтвердил, что переговоры США и Украины пройдут 26 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский также подтверждал встречу. Секретарь СНБО Рустем Умеров встретится со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, зятем американского лидера Джаредом Кушнером и министром финансов США Скоттом Бессентом для обсуждения подготовки к переговорам с Россией в начале марта. По словам Зеленского, на встрече также планируется обсудить обмен пленными.