МИД Швейцарии подтвердил, что переговоры США и Украины пройдут 26 февраля

Ведомости

Переговоры США и Украины пройдут 26 февраля в Женеве, сообщил «РИА Новости» официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо. Одновременно будет проведена встреча представителей США и Ирана.

При этом представители республики участвовать в переговорах не будут. Швейцарская сторона будет играть только организационную роль.

Ранее ISNA также сообщала, что третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной сделке состоится 26 февраля в Женеве. Тегеран и Вашингтон могут обсудить предварительный вариант соглашения.

Президент Украины Владимир Зеленский также подтверждал встречу. Секретарь СНБО Рустем Умеров встретится со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, зятем американского лидера Джаредом Кушнером и министром финансов США Скоттом Бессентом для обсуждения подготовки к переговорам с Россией в начале марта. По словам Зеленского, на встрече также планируется обсудить обмен пленными.

Последний раунд переговоров России, США и Украины состоялся также в Женеве 17–18 февраля.

