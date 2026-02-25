Зеленский рассказал о телефонных переговорах с Трампом
Киев рассчитывает, что следующая трехсторонняя встреча России, Украины и США даст возможность перейти к переговорам на уровне лидеров. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом обсудил вопросы, над которыми будут работать делегации в Женеве 26 февраля. На звонке присутствовали спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. По словам Зеленского, они также обсудили подготовку к следующим трехсторонним переговорам, которые запланированы на начало марта.
Ранее журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщал, что Трамп и Зеленский провели телефонный разговор.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что трем президентам есть смысл встречаться только для того, чтобы финализировать договоренности.