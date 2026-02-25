Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Зеленский рассказал о телефонных переговорах с Трампом

Ведомости

Киев рассчитывает, что следующая трехсторонняя встреча России, Украины и США даст возможность перейти к переговорам на уровне лидеров. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом обсудил вопросы, над которыми будут работать делегации в Женеве 26 февраля. На звонке присутствовали спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. По словам Зеленского, они также обсудили подготовку к следующим трехсторонним переговорам, которые запланированы на начало марта.

Ранее журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщал, что Трамп и Зеленский провели телефонный разговор.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что трем президентам есть смысл встречаться только для того, чтобы финализировать договоренности.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте