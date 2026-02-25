За три часа силы ПВО сбили 60 украинских беспилотников
В период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 60 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в Мах.
Большая часть была сбита над Крымом – 27 единиц. Еще 17 дронов перехватили над территорией Белгородской области. Над акваторией Черного моря ликвидировали 9 беспилотников. Четыре БПЛА сбили над Курской областью и три – над Брянской.
Оборонное ведомство сообщало, что с 14:00 до 20:00 мск ПВО сбила 13 беспилотников. Из них пять – над акваторией Черного моря. По три беспилотника было перехвачено над Крымом и Курской областью. Еще две единицы уничтожили над Брянским регионом.