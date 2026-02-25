Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

За три часа силы ПВО сбили 60 украинских беспилотников

Ведомости

В период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 60 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в Мах.

Большая часть была сбита над Крымом – 27 единиц. Еще 17 дронов перехватили над территорией Белгородской области. Над акваторией Черного моря ликвидировали 9 беспилотников. Четыре БПЛА сбили над Курской областью и три – над Брянской.

Оборонное ведомство сообщало, что с 14:00 до 20:00 мск ПВО сбила 13 беспилотников. Из них пять – над акваторией Черного моря. По три беспилотника было перехвачено над Крымом и Курской областью. Еще две единицы уничтожили над Брянским регионом.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь