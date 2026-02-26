Экс-глава минфина США уйдет с поста профессора Гарварда из-за связей с Эпштейном
Бывший глава Гарварда и экс-министр финансов США Ларри Саммерс уйдет в отставку со своих академических и преподавательских должностей университете в конце учебного года и останется в отпуске до этого времени, сообщила газета вуза Harvard Crimson. Причиной стали его связи с финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Саммерс также уйдет с поста содиректора Центра бизнеса и государственного управления при Школе управления имени Кеннеди. Он не будет преподавать и брать новых подопечных. Сам экс-министр заявил, что будучи почетным президентом в отставке займется исследованиями по широкому кругу глобальных экономических вопросов.
В газете сообщается, что отставка знаменует необычайный крах для Саммерса, ведь он долгое время был одной из самых влиятельных фигур в американской экономике.
В переписке с Эпштейном Саммерс обращался к нему за советом по личным вопросам, в том числе по поводу своих попыток завязать романтические отношения с женщиной, которую он называл своей «подопечной».
16 февраля министерство юстиции США опубликовало окончательный список из 305 известных личностей, включая знаменитостей и политиков, в рамках обновления базы данных, отправленной в конгресс 14 февраля. По словам генпрокурора США Пэм Бонди, все материалы по делу Эпштейна были обнародованы.