Экс-глава минфина США уйдет с поста профессора Гарварда из-за связей с Эпштейном

Бывший глава Гарварда и экс-министр финансов США Ларри Саммерс уйдет в отставку со своих академических и преподавательских должностей университете в конце учебного года и останется в отпуске до этого времени, сообщила газета вуза Harvard Crimson. Причиной стали его связи с финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.