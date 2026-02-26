МИД обвинил ВСУ в использовании отравляющих веществ

В конце мая 2024 г. погибший при взрыве начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявлял, что украинские военные используют против российских бойцов в зоне спецоперации нелетальное химическое оружие. Он также указывал на системный характер такой практики. По словам Кириллова, были зафиксированы многочисленные случаи применения украинской стороной хлорпикрина, часто в смеси с хлорацетофеноном. Подобные инциденты были зафиксированы в районе Донецка, Богдановки, Горловки, Кременной и Артемовска.