Азаров: референдум нужен Зеленскому для срыва переговоров

Азаров подчеркнул, что Зеленский регулярно апеллирует к общественному мнению, в частности заявляя, что некоторые важные моменты могут быть решены только путем референдума, например, территориальный вопрос. Украинский лидер также допускал вынесение на референдум всего проекта мирного соглашения.