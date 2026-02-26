Азаров: референдум нужен Зеленскому для срыва переговоров
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что идея проведения референдума, которую продвигает президент республики Владимир Зеленский, на самом деле нужна ему для того, чтобы сорвать или затянуть мирные переговоры. Свое мнение он озвучил ТАСС.
Азаров подчеркнул, что Зеленский регулярно апеллирует к общественному мнению, в частности заявляя, что некоторые важные моменты могут быть решены только путем референдума, например, территориальный вопрос. Украинский лидер также допускал вынесение на референдум всего проекта мирного соглашения.
По мнению экс-премьера, «апелляция к каким-то мнениям, разногласиям – это всегда повод для срыва переговоров или, по крайней мере, для замедления этих переговоров».
11 февраля Financial Times писала, что Зеленский планирует провести весенние выборы и референдум по мирному соглашению на фоне давления Вашингтона на Киев.