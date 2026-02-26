Axios: Трамп заявил Зеленскому, что хочет завершения конфликта через месяц

По словам одного из собеседников издания, Зеленский в ходе разговора отметил, что хотел бы добиться окончания конфликта в 2026 г. Трамп, в свою очередь, подчеркнул, что противостояние продолжается уже слишком долго и он хотел бы, чтобы оно закончилось через месяц.