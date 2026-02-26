Axios: Трамп заявил Зеленскому, что хочет завершения конфликта через месяц
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что надеется на урегулирование конфликта с Москвой в течение месяца, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
По словам одного из собеседников издания, Зеленский в ходе разговора отметил, что хотел бы добиться окончания конфликта в 2026 г. Трамп, в свою очередь, подчеркнул, что противостояние продолжается уже слишком долго и он хотел бы, чтобы оно закончилось через месяц.
Глава Белого дома в разговоре с украинским коллегой выразил готовность работать над организацией трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Как отмечается в публикации, такая встреча может произойти, если следующий раунд переговоров представителей стран приведет к прогрессу.
25 февраля Зеленский рассказал об итогах телефонного разговора с Трампом в Telegram-канале. По его словам, Украина рассчитывает, что следующая трехсторонняя встреча Москвы, Киева и Вашингтона даст возможность перейти к переговорам на уровне лидеров. На звонке присутствовали спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.