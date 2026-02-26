МВФ: госдолг США может достичь опасного для мира уровня
Согласно оценке Международного валютного фонда (МВФ), государственный долг США может достичь 140% ВВП к 2031 г. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на документ фонда.
В материалах отмечается, что при сохранении текущих тенденций дефицит бюджета будет составлять 7–8% ВВП, что приведет к росту долговой нагрузки. В МВФ предупреждают, что такой уровень угрожает экономической стабильности не только самих США, но и может оказать негативное влияние на мировую экономику.
Эксперты фонда считают, что для урегулирования ситуации Вашингтону необходим четкий и целенаправленный план фискальной консолидации.
По данным минфина США на 24 февраля, госдолг страны составил $37,787 трлн. Годом ранее этот показатель равнялся $36,219 трлн.
В июле 2025 г. министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что госдолг США вышел из-под контроля, а незаконные санкции подорвали доверие к американской валюте. По его словам, пандемия коронавируса показала множественные недостатки мировой торгово-финансовой системы и ускорила ее фрагментацию.