МВФ: госдолг США может достичь опасного для мира уровня

В материалах отмечается, что при сохранении текущих тенденций дефицит бюджета будет составлять 7–8% ВВП, что приведет к росту долговой нагрузки. В МВФ предупреждают, что такой уровень угрожает экономической стабильности не только самих США, но и может оказать негативное влияние на мировую экономику.