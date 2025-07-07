Лавров: ситуация с госдолгом США вышла из-под контроля

Лавров отметил, что ситуацию усугубляет «стремительное нарастание долгового бремени». Он подчеркнул, что с 2011 г. число стран с высоким уровнем госдолга увеличилось с 22 до 59. Сейчас развивающиеся государства направляют на обслуживание долга больше средств, чем на инвестиции в развитие. Глава МИД РФ считает, что проблема становится неуправляемой даже в развитых странах – в США зафиксирован рекордный госдолг, достигший $37 трлн и продолжающий увеличиваться.