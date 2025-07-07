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Лавров: ситуация с госдолгом США вышла из-под контроля

Ведомости

Государственный долг США вышел из-под контроля, а незаконные санкции подорвали доверие к американской валюте. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на сессии саммита БРИКС в формате «аутрич».

По словам Лаврова, пандемия коронавируса продемонстрировала множественные недостатки мировой торгово-финансовой системы и ускорила ее фрагментацию.

«Эрозия глобального экономического миропорядка усугубилась в результате незаконных односторонних санкций, использования доллара как оружия для "наказания". Доверие к американской валюте как некогда надежному платежному средству было подорвано», – сказал министр (цитата по ТАСС).

Лавров отметил, что ситуацию усугубляет «стремительное нарастание долгового бремени». Он подчеркнул, что с 2011 г. число стран с высоким уровнем госдолга увеличилось с 22 до 59. Сейчас развивающиеся государства направляют на обслуживание долга больше средств, чем на инвестиции в развитие. Глава МИД РФ считает, что проблема становится неуправляемой даже в развитых странах – в США зафиксирован рекордный госдолг, достигший $37 трлн и продолжающий увеличиваться.

5 июля Reuters сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал закон о пакете сокращений налогов и расходов, известный как «большой прекрасный законопроект». Противники закона полагают, что он добавит более $3 трлн к госдолгу США в размере $36,2 трлн.

11 июня министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что у американского правительства могут закончиться средства для обслуживания госдолга во второй половине текущего лета.

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