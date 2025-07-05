Трамп подписал законопроект о сокращении налогов и расходов

Принятие законопроекта стало победой для Трампа и его союзников-республиканцев, которые утверждают, что он будет способствовать экономическому росту, пишет издание. В то же время противники закона считают, что он добавит более $3 трлн к госдолгу США в размере $36,2 трлн.