Трамп подписал законопроект о сокращении налогов и расходов
Президент США Дональд Трамп подписал закон о пакете сокращений налогов и расходов, известный как «большой красивый законопроект», передает Reuters.
Церемонию организовали на лужайке Белого Дома в честь Дня независимости США. В присутствии сотен сторонников и пролетающих над головой военных самолетов Трамп подписал законопроект на следующий день после того, как контролируемая республиканцами палата представителей с небольшим перевесом одобрила документ. Он был принят 218 голосами против 214.
«Итак, у вас самое большое сокращение налогов, самое большое сокращение расходов, самые большие инвестиции в безопасность границ в истории Америки», – сказал Трамп.
Принятие законопроекта стало победой для Трампа и его союзников-республиканцев, которые утверждают, что он будет способствовать экономическому росту, пишет издание. В то же время противники закона считают, что он добавит более $3 трлн к госдолгу США в размере $36,2 трлн.
Законопроект предусматривает снижение расходов на социальные программы, отмену «зеленых» налоговых льгот и увеличение верхнего порога по налоговым вычетам. Кроме того, будут увеличены траты на национальную безопасность, включая военные нужды и укрепление южной границы США.