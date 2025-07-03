«Большой прекрасный законопроект» Дональда Трампа близок к финальному одобрению
По результатам итогового раунда процедурного голосования палата представителей одобрила финальную версию «большого прекрасного законопроекта» президента США республиканца Дональда Трампа. Против проголосовали все демократы и только один республиканец. Хотя в определенный момент количество республиканцев, не готовых проголосовать за вынесение законопроекта на голосование, достигло пяти человек.
Но, как сообщает NBC News, спикеру Майку Джонсону удалось уговорить большинство «перебежчиков» поддержать президентскую инициативу. Именно поэтому процесс голосования не прекращался несколько часов. Теперь, после дополнительного обсуждения, в ходе которого не планируется внесение новых поправок, конгрессмены смогут перейти к финальному голосованию.
Законопроект предусматривает снижение расходов на социальные программы, отмену «зеленых» налоговых льгот и увеличение верхнего порога по налоговым вычетам. Кроме того, будут увеличены траты на национальную безопасность, включая военные нужды и укрепление южной границы США. Один из главных элементов законопроекта – бессрочное продление налоговой реформы Трампа 2017 г. с учетом дополнительных изменений.
Трамп хочет подписать законопроект к 4 июля.