«Большой прекрасный законопроект» Дональда Трампа близок к финальному одобрению

По результатам итогового раунда процедурного голосования палата представителей одобрила финальную версию «большого прекрасного законопроекта» президента США республиканца Дональда Трампа. Против проголосовали все демократы и только один республиканец. Хотя в определенный момент количество республиканцев, не готовых проголосовать за вынесение законопроекта на голосование, достигло пяти человек.